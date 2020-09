Milano, nubifragio all'alba: treni in ritardo e stazioni della metro allagate

Allagamenti e ritardi - Strade e stazioni della metro allagate, treni in ritardo alla Stazione Centrale. Disagi per chi tra le 6 e 8 è dovuto andare a lavoro o a scuola. Colpa del violento acquazzone - a tratti una vera bomba d'acqua - iniziato prima dell'alba e che sta colpendo Milano e parte della Lombardia. La circolazione ferroviaria sta lentamente tornando alla normalità dopo l'intervento del personale di Rfi per riparare il guasto alla linea elettrica. L'Azienda dei trasporti milanesi ha comunicato tramite app che sulle linee 1, 9, 19, 60, 61, 81, 86, 92, 93 e 94 la circolazione è rallentata per il traffico.

Monitoraggio per Lambro e Seveso - Polizia locale, protezione civile e la società milanese di servizi idrici sono mobilitati in vista dell'attivazione del piano di emergenza. Il Comune monitora il livello idrometrico del Lambro e del Seveso. Miglioramenti nelle ore centrali della giornata ma la situazione tornerà a peggiorare in serata e nella notte.