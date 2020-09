Maltempo, nubifragio a Roma: strade allagate e disagi sulla metro A

Un violento nubifragio si è abbattuto su Roma, creando danni e disagi. Diverse strade hanno subìto allagamenti, con alberi caduti e traffico in tilt. Chiuse alcune fermate della metro A per guasti, con la tratta tra Ottaviano e Battistini interrotta per blocchi elettrici. Rimodulati i treni della Roma-Lido a causa di un ramo caduto sulla rete elettrica all'altezza del Torrino e dell'acqua che entrava nelle vetture. Interrotte anche alcune linee del tram .

In serata sono state chiuse al traffico, sempre a causa di allagamenti, via Guglielmo Sansoni a Tor Sapienza e via Alessandro Crivelli in zona Portuense, per un dissesto del manto stradale.

Per quanto riguarda le linee della metropolitana, sulla A sono state chiuse le stazioni di Vittorio, Manzoni e San Giovanni-Colli Albani. Nessun disagio invece per i passeggeri della B. La metro C aveva interrotto il servizio intorno alle 17:30 a causa di un guasto elettrico.