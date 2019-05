La grandinata a Milano si è scatenata proprio durante l'adunata nazionale degli Alpini. La forte grandinata ha completamente imbiancato la pista dell'aeroporto di Malpensa, provocando la riduzione del flusso dei voli. Alcuni velivoli in arrivo sono stati dirottati su altri scali ma l'aeroporto non è mai stato chiuso. Gli operai sono intervenuti per pulire la pista dalla fitta coltre di ghiaccio.



Il maltempo che si è abbattuto sulla Regione per ora ha visto come danni la caduta di qualche albero e di qualche tabellone pubblicitario nella zona della Brianza e nel Varesotto, mentre a Milano è volato qualche gazebo degli alpini. Tante le chiamate ai centralini dei pompieri, ma nessuna criticità particolare.



La Protezione civile ha invitato le ditte che hanno cantieri aperti a prestare particolare attenzione ai ponteggi in esterno e raccomanda a tutti di tenere comportamenti che possano aiutare a prevenire eventuali problemi dovuti al vento forte, come ad esempio rimuovere vasi non ancorati ai balconi o altri oggetti sospesi ed evitare di parcheggiare le auto sotto gli alberi. Infine si raccomanda di segnalare immediatamente eventuali criticità ai vigili del fuoco o alla polizia.



Il peggioramento delle condizioni meteo ha però riguardato anche altre Regioni, soprattutto l'Emilia-Romagna e il Centro-Sud, con annesso forte calo delle temperature. Temporali anche su Toscana, Umbria e Lazio, e da domenica su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria.