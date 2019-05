Maltempo, finiscono in auto nel Mincio: un disperso | Turista tedesco morto a Marsala mentre fa kitesurf

Disperso sul Mincio: i cinque in zona per pescare - Secondo quanto accertato dagli investigatori, i cinque, in zona per pescare, hanno deciso di ripararsi in auto a causa delle condizioni del tempo proibitive con pioggia e vento forte. Il conducente si sarebbe però distratto e non si sarebbe accorto che l'auto non aveva la marcia innestata. Così la vettura, lentamente, è scivolata nelle acque del Mincio. Le grida di aiuto sono state sentite da altri pescatori che hanno tratto in salvo quattro persone, mentre la quinta risulta al momento dispersa.



Disperso un 75enne in provincia di Varese - Un uomo di 75 anni risulta disperso in provincia di Varese. I vigili del fuoco, impegnati in diversi interventi in zona a causa del maltempo, lo stanno cercando in un'area boschiva del comune di Vergiate, a partire da via San Giorgio. L'anziano si è allontanato alle prime luci dell'alba e risulta irreperibile. Sul posto stanno operando gli specialisti del Tas (Topografia applicata al soccorso), del Saf (Speleo alpino fluviale) e una squadra di terra. Dall'Ucl (Unita' di crisi locale) si stanno coordinando le operazioni di ricerca, a cui partecipano anche i volontari.



Treno urta albero finito sui binari a Mantova - A Mantova il treno per Milano delle 8:40 ha urtato un albero caduto sui binari per il maltempo. Fortunatamente passeggeri e macchinisti non hanno riportato conseguenze. Il convoglio è stato fermato per le verifiche tecniche del caso e i passeggeri sono stati trasferiti, con disagi e ritardi, su un altro convoglio.