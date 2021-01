Lombardia zona rossa, Fontana: "Mi riservo di impugnare l'ordinanza"

"La zona rossa è troppo penalizzante per la Lombardia, mi riservo di impugnare l'ordinanza". Il governatore lombardo, Attilio Fontana, a "Pomeriggio Cinque" spiega le ragioni per cui non è intenzionato ad accettare la decisione del ministro Speranza che ha deciso per la chiusura della regione a partire da domenica 17 gennaio. "Ho chiesto a Speranza di ripensarci - ha detto Fontana - noi non condivideremo l'ordinanza, io sono sempre stato cauto e attento a far rispettare le regole ma in questo caso ci sono cose che non funzionano".

Per Fontana, bisognerebbe rivedere i parametri che stabiliscono i colori delle regioni: "Ci si affida quasi solo esclusivamente sull'indice Rt - spiega - ma è un elemento estremamente ballerino e fondato su fattore opinabili, avevamo già chiesto di rivedere i parametri ma non abbiamo ricevuto risposta".