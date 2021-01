Covid, Fontana: "La Lombardia verso la zona rossa"

Coronavirus, a Bergamo vaccino ai medici e infermieri dell'ospedale-simbolo Ansa 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa 3 di 12 Ansa 4 di 12 Ansa 5 di 12 Ansa 6 di 12 LaPresse 7 di 12 LaPresse 8 di 12 Ansa 9 di 12 LaPresse 10 di 12 LaPresse 11 di 12 LaPresse 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci A Bergamo è iniziata oggi la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus all'ospedale Papa Giovanni XXIII, uno dei più colpiti nella prima fase della pandemia. Ad essere vaccinati sono stati 150 operatori tra medici, infermieri, operatori sanitari, amministrativi e tecnici.

La Lombardia dovrebbe entrare in zona rossa. A confermarlo è stato il presidente della Regione Attilio Fontana, che ha chiarito: "Ho parlato con Roberto Speranza. E' una punizione che la Lombardia non si merita. Il ministro mi ha detto che disporrà ancora dei controlli". Fontana ha aggiunto: "C'è qualcosa che non funziona nei parametri: secondo me vanno rivisti perché i nostri numeri stanno migliorando eppure andiamo verso la zona rossa".