Covid, in Italia fatte più di 970mila vaccinazioni | In Germania oltre 1.100 morti in un giorno

In Cina torna la paura del Covid: registrati nuovi focolai Ansa 1 di 11 Ansa 2 di 11 Ansa 3 di 11 Ansa 4 di 11 Ansa 5 di 11 Ansa 6 di 11 Ansa 7 di 11 Ansa 8 di 11 Ansa 9 di 11 Ansa 10 di 11 Ansa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' di 972.099 il totale delle vaccinazioni anti-Covid somministrate finora in Italia, pari al 69% delle dosi distribuite. Lo riporta il sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri. In Germania in un solo giorno si sono avuti oltre 1.100 morti e, da inizio pandemia, sono stati superati i 2 milioni di contagi. Torna la paura in Cina dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 144 nuovi casi: è il numero più alto da marzo.