Covid, 16.146 casi con 273mila tamponi (antigenici compresi), 477 morti

Sono 16.146 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia con oltre 273mila tamponi processati, inclusi i test antigenici . I nuovi guariti sono 18.979, 477 i decessi. Giovedì si erano registrate 522 vittime e 17.246 nuovi casi. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.522, 35 in meno di ieri. La percentuale tra casi ed esami effettuati scende al 5,9% rispetto al 10,7% di giovedì.

Per permettere ai malati ricoverati in ospedale a causa del coronavirus di incontrare i propri parenti, al Nuovo Ospedale dei Castelli (Roma) è nata la tenda degli abbracci: una speciale barriera che permette di poter stringere i propri cari.

Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, dall'inizio della pandemia i contagi registrati nel nostro Paese sono 2.352.423. Il totale dei decessi è invece 81.325.

I test e il tasso di positività - Con l'inserimento dei test antigenici nel calcolo complessivo dei tamponi crolla l'incidenza dei positivi. In tutto vengono segnalati 273.506

tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore (156.647 molecolari e 116.859 antigenici). Il tasso di positività è del 5,9%, in netto calo rispetto al 10,7% di+ giovedì, quando però la percentuale dei positivi era calcolata solo sui test molecolari, che erano stati 160.585. Se si calcolasse l'incidenza solo sui molecolari, il tasso sarebbe oggi stabile al 10.3%.