Lombardia, via libera a calcetto e sport di contatto: riaprono anche le discoteche

Dalla sera del 10 luglio riaprono discoteche e sale da ballo. Il via libera è arrivato con la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana. L'attività del ballo sarà consentita esclusivamente negli spazi all'aperto.

Via libera da sabato 11 luglio al calcetto in Lombardia. Lo conferma la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana, che autorizza gli sport di squadra, di contatto e individuali, "solo in assenza di segni/sintomi" mentre "all'accesso della struttura" la temperatura non dovrà essere superiore a 37.5. La Regione conferma inoltre la riapertura di discoteche e sale da ballo, ma solo negli spazi all'aperto, già a partire dal 10 luglio.