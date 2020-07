Coronavirus, regione Lazio: allarme per aereo in arrivo dal Qatar con a bordo probabili infetti 

L'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ha lanciato l'allarme per un volo che, partito dal Qatar con a bordo 135 passeggeri provenienti però dal Bangladesh, è in arrivo a Fiumicino. Nello scalo romano, però, dopo la sospensione decretata lunedì dal ministro della Salute, i passeggeri bangalesi non potrebbero sbarcare. L'Unità di crisi chiede quindi all'Enac di "emettere un'indicazione chiara alle linee aeree affinché non li imbarchino".