Covid, troppi casi sugli aerei: Speranza sospende voli da Bangladesh

In seguito al numero significativo di casi positivi al coronavirus a bordo dell'ultimo aereo atterrato lunedì a Roma, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh. La sospensione è valida per una settimana, e durante questo periodo il ministero, in collaborazione con la Farnesina, lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.