Caso camici Lombardia, indagato il cognato di Fontana

Andrea Dini, il titolare della società Dama srl e cognato del governatore Attilio Fontana , e Filippo Bongiovanni, dg della società Aria, la centrale di acquisti regionale, risultano indagati dalla Procura di Milano per il reato di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente nell'inchiesta sulla fornitura di camici e altro materiale, per 513mila euro, durante l' emergenza Covid.

Gdf acquisisce carte in Regione I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, su delega della Procura, si sono recati in Regione Lombardia per acquisire la documentazione relativa ai contratti di fornitura.

Secondo quanto ricostruito nelle scorse settimane da un servizio della trasmissione "Report", Dama (società di abbigliamento) avrebbe ottenuto con affidamento diretto un appalto regionale per la fornitura di camici da destinare ai medici impegnati nella lotta contro il coronavirus del valore complessivo di 513mila euro. Ad attestarlo sarebbe un documento di Aria, la centrale acquisti della Regione Lombardia, del 16 aprile scorso.

Per il titolare della società e cognato del governatore Andrea Dini, tutto sarebbe il frutto di un errore commesso in azienda quando lui era assente per l'emergenza Covid. "E' una donazione", aveva assicurato. Il 22 maggio l'intera somma sarebbe stata effettivamente stornata dai conti della società e restituita alla Regione.