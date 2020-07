Coronavirus, Fontana a Tgcom24: "Ci siamo trovati a combattere a mani nude contro il Covid"

All'inizio dell'epidemia "i protocolli di fatto ci impedivano di testare persone che non fossero state in Cina o non avessero avuto rapporti con qualcuno che fosse tornato dalla Cina". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato a Tgcom24 dal direttore Paolo Liguori, ricostruisce l'inizio dell'epidemia. E, denunciando una "mancanza di informazioni da parte del governo", spiega che "ci siamo trovati a combattere a mani nude".