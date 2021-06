Lombardia, documenti falsi a foreign fighter: sette arresti

ansa

La polizia ha arrestato sette cittadini dell'Est europeo di far parte di un'organizzazione transnazionale dedita al traffico di documenti falsi a favore di foreign fighter. L'operazione, compiuta a Milano e in altre città lombarde, prende le mosse da un blitz antiterrorismo del dicembre 2019 su una possibile pianificazione di attentati in Europa. Dalle indagini sono emersi legami con circuiti del terrorismo internazionale di matrice religiosa.