Lodi, vicepreside aggredita: il ministro Bussetti andrà in visita

Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato che arriverà, all'inizio della prossima settimana, a Lodi per far visita ai vertici del'Istituto Einaudi dove giovedì la vicepreside è stata aggredita da una mamma la cui figlia era stata sospesa dalle lezioni. All'incontro sarà presente la stessa insegnante aggredita, attualmente in convalescenza.