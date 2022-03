Lecco, un aereo M-346 si schianta sul Monte Legnone durante un volo di prova: un pilota morto, l'altro grave

Il boato è stato percepito distintamente in tutta la zona. Una densa nube nera si è alzata dal monte Legnone ed è visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti due elicotteri del 118, da Como e Milano. Il primo è atterrato a Dervio (Lecco), il secondo ha iniziato a perlustrare la zona. Sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco di Lecco e di Sondrio.

Un pilota morto, l'altro grave - I piloti dell'Aermacchi 346 erano riusciti a lanciarsi prima dell'esplosione causata dall'impatto. I soccorritori giunti sul posto li hanno recuparati ma uno era già morto mentre l'altro è gravemente ferito. La conferma è arrivata anche dalla Leonardo. In una nota l'azienda produttrice di aeromobili anche militari ha espresso il suo esprime il suo più profondo cordoglio.

Il pilota morto era inglese - Era un pilota addestratore esperto, dipendente di una agenzia che fornisce piloti addestratori, l'inglese che ha perso la vita. In questo caso non era in volo come addestratore ma per essere lui stesso formato in modo specifico a volare, e ad addestrare poi altri piloti, su quel modello di aereo, l'addestratore M346 di Leonardo (ex Aermacchi). L'aereo era utilizzato da Leonardo proprio per voli di addestramento. L'altro pilota a bordo volava nel ruolo di addestratore, ed è un collaudatore della società italiana.

Era decollato dalla base di Venegono per un test - Il jet era decollato dalla base di Venegono (Varese) per un test post produzione. A seguito dell'incidente Leonardo "ha immediatamente istituito una commissione interna per l'accaduto". Lo comunica il Gruppo in una nota precisando che "le cause dell'incidente sono in fase di accertamento".



Nessun segnale di avaria - Nessun segnale di avaria è arrivato dall'M-346 precipitato. Dal velivolo non sono stati mandati segnali di sos o di avaria che sarebbero scattati in caso di incendio o anomalia. Inoltre, l'M-346 non avrebbe preso fuoco, come invece dichiarano alcuni testimoni: in tal caso, non sarebbe stato possibile eseguire la manovra di espulsione effettuata dai piloti. Il velivolo aveva alle spalle già diverse ore di volo, tutte senza alcun problema o anomalia.