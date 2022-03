L'Esercito italiano emana una circolare alle caserme: meno congedi e addestramento al "warfighting"

In un anno 2.500 aggressioni a medici e operatori sanitari, il flash mob a Napoli: un "no" alla violenza con 140 corpi

Per gli 007 Usa è di Putin lo Scheherazade, mega yacht da 700 milioni di dollari ancorato in Toscana

Lo Stato Maggiore: "Documento interno e di routine" - Un documento "ad esclusivo uso interno di carattere routinario". Così lo Stato maggiore dell'Esercito definisce la "lettera che sta circolando su alcune chat di messaggistica istantanea" relativa alla situazione internazionale. E' un documento, prosegue lo Stato maggiore, "con cui il Vertice di Forza Armata adegua le priorità delle unità dell'Esercito, al fine di rispondere alle esigenze dettate dai mutamenti del contesto internazionale. Trattasi dunque di precisazioni alla luce di un cambiamento che e' sotto gli occhi di tutti".

Rifondazione Comunista: "Circolare Esercito gravissima, pronti alla guerra?" - "Gravissima la circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito datata 9 marzo. Il nostro esercito si prepara a combattere. E' la dimostrazione lampante che il nostro Paese è già parte co-belligerante nel conflitto in corso. Cittadini/e sono tenuti all'oscuro di come il governo ci stia sciaguratamente trascinando in una guerra i cui sviluppi, se si continua su questa strada, saranno devastanti. Chi ha prestato servizio nelle forze armate negli ultimi trent'anni non ha mai visto una circolare dello stato maggiore dell'Esercito di questo tenore. A questa sciagurata mobilitazione di truppe si aggiunga che ancora non è dato sapere che tipo di armamento stiamo inviando in Ucraina. Il governo chiarisca immediatamente al Paese. Bisogna fermare questa spirale di guerra". Lo ha detto Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Gregorio Piccin, responsabile pace del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea che ha diffuso la circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito.