Induno Olona, la Regina Elisabetta risponde a una lettera dei bambini della scuola elementare

"Oggi giornata speciale! La "ex" 3°B della scuola primaria Ferrarin di Induno Olona ha ricevuto posta da Buckingham Palace!": così Silvia Cannella, insegnante dell'istituto Arturo Ferrarin della città in provincia di Varese, ha raccontato su Facebook la speciale corrispondenza tra i suoi alunni e la Regina Elisabetta.

L'idea è nata ad aprile, dopo la morte del Principe Filippo. La maestra ha invitato i suoi allievi a scrivere una lettera alla regina per esprimerle vicinanza e sostegno dopo la perdita del marito. Idea che i piccoli studenti hanno accolto con gioia.

"Siamo tristi per lei" - Un ritratto della coppia reale accompagnato da altri disegni e da poche parole scritte in inglese: "We are sad for you!", "Siamo tristi per lei!" hanno scritto i bambini nel loro messaggio da inviare direttamente a Palazzo. Con la speranza di ricevere, un giorno, una risposta da sua maestà.

Elisabetta II: "Vi mando i miei ringraziamenti" - E la risposta da Londra è arrivata in questi giorni. "Vi mando i miei più sinceri ringraziamenti. Grazie per il sostegno" ha scritto la sovrana ai bambini che potranno leggere la lettera a settembre, quando torneranno sui banchi di scuola in quarta elementare. Per loro sarà una soddisfazione leggere le parole di una delle persone più popolari al mondo, ma anche una vera e propria lezione: capiranno l'importanza di studiare le lingue straniere, fondamentale strumento di comunicazione.