Morte del principe Filippo, la Regina: "E' stato la mia forza, siamo in debito con lui"

"È stato la mia forza ed è rimasto per tutti questi anni. Io, tutta la sua famiglia, questo Paese e molti altri Paesi abbiamo con lui un debito più grande di quanto lui abbia mai rivendicato o di quanto mai sapremo". E' quanto si legge in un tweet pubblicato sull'account della famiglia reale britannica, che cita un passaggio del discorso pronunciato dalla regina Elisabetta in occasione delle nozze d'oro con il principe Filippo nel 1997.