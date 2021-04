Entro 10 giorni il funerale del principe Filippo, solo 30 i partecipanti ammessi: ci saranno Harry e Meghan?

Niente funerali di Stato ma esequie in "forma privata" per il principe Filippo , consorte della Regina Elisabetta. La cerimonia funebre si svolgerà entro 10 giorni alla Saint George's Chapel del Castello di Windsor e potranno partecipare solo 30 persone, secondo le norme anti-Covid. Chi saranno quindi gli ammessi alla ristretta cerchia degli "invitati"? Ci saranno i "transfughi" Harry e Meghan?

Chi parteciperà al funerale? - Per adesso sui partecipanti alle esequie nulla è trapelato da Buckingham Palace. La Regina è entrata in un periodo di lutto che durerà otto giorni. Se la data delle esequie non è ancora stata confermata, è certo che, a causa del distanziamento sociale e del divieto di assembramento non sarà possibile neanche esporre la bara alla Chapel Royal di Saint James's Palace, a Londra, come inizialmente era stato previsto.

Harry pronto a tornare nel Regno Unito - Se è certo, nelle condizioni attuali, che non potranno partecipare alla cerimonia capi di Stato e autorità pubbliche di altri Paesi, ancora non si sa quali saranno i membri della Famiglia Reale che potranno partecipare. Sembra che Harry si stia preparando a tornare nel Regno Unito per la prima volta da quando ha lasciato la corte, ma rimangono dubbi sul fatto se Meghan andrà con lui. Il Mail online precisa che il principe dovrà autoisolarsi per cinque giorni dopo il ritorno in Gran Bretagna, dopo di che potrà uscire in pubblico a condizione che il suo tampone risulti negativo. "Harry farà del suo meglio per tornare nel Regno Unito e stare con la sua famiglia - dice una fonte al Mail -. Non vorrà nient'altro se non essere lì per i suoi cari, e in particolare per la nonna, durante questo periodo terribile".

"Meghan, che è incinta, dovrà chiedere consiglio ai suoi medici per sapere se per lei sia sicuro viaggiare - aggiunge la stessa fonte -. Ma penso che Harry andrà sicuramente". Un'altra fonte dice al New York Post: "Harry era molto vicino al nonno. Ovviamente ci sarà, non importa quanto difficili siano i rapporti tra i Sussex e la famiglia".

La salma al Castello fino al funerale - Di certo si dovranno stravolgere i piani della "Operazione Forth Bridge", nome in codice dei funerali. Durante il Court-Mourning, o lutto di Corte, la famiglia reale e i rappresentanti della Regina nel Regno Unito e all'estero usano abiti neri e carta da lettere con bordi neri. La salma del Duca di Edimburgo rimarrà nel Castello di Windsor fino al funerale, quando Filippo dovrebbe essere sepolto nei Frogmore Gardens, nel parco del Castello. Nei prossimi giorni sono previste sale di cannone in suo onore. Saranno probabilmente predisposti accordi perché i membri del pubblico e altri possano firmare un libro digitale di condoglianze.