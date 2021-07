Incidente sul Garda, chiesto arresto per uno dei due turisti tedeschi

Mandato d'arresto per l'uomo che guidava il motoscafo

Il destinatario del mandato è il tedesco che, in un video agli atti, si vede barcollare sulla barca fino a cadere in acqua. Il 52enne, per sua stessa ammissione, era ai comandi del motoscafo al momento del tremendo scontro. E' lo stesso che ha accettato di sottoporsi all'alcoltest, poi risultato negativo, ma non è il proprietario del motoscafo.