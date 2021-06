Travolti e uccisi da motoscafo sul lago di Garda, i genitori di Greta: "Chiediamo verità e giustizia" 

Umberto Garzanella, 37enne di Salò (Brescia), concessionario di impianti termici e sportivo amatoriale, e Greta Nedrotti 25enne residente a Toscalano Maderno (Bs): sono le due vittime dell'incidente avvenuto sul Garda. La loro barca è stata travolta da un motoscafo le cui eliche hanno maciullato i due ragazzi. Gli amici ricordano Umberto come un giovane sportivo, e ben voluto. In passato era stato anche calciatore nelle giovanili del Salò, ma con il passare del tempo aveva cambiato disciplina sportiva. Da poco aveva intrapreso l'hobby della nautica e il gozzo sul quale ha poi trovato la morte era il suo gioiello. Greta Nedrotti aveva invece frequentato un corso di Economia aziendale e management all'università degli studi di Brescia e al momento lavorava come parrucchiera.