Incidente alla Bracco Imaging di Ceriano Laghetto: 2 feriti, uno gravissimo

Attorno all'1:30 un lavoratore, un uomo di 52 anni, per cause ancora da accertare, ha riportato ustioni da iodio sul 90% del corpo ed è stato trasportato al Centro specializzato dell'ospedale di Niguarda . Un altro dipendente è rimasto ustionato sul 10% del corpo.

Momenti di paura a Roma: forza un posto di blocco in Vaticano e scappa

Siccità, campi agricoli in grande sofferenza

Lo stabilimento della Bracco Imaging si occupa di produrre principi attivi per i farmaci e per i mezzi di contrasto utilizzati in Raggi X e risonanze magnetiche.

La ricostruzione di quando accaduto ai due dipendenti dell'azienda, entrambi cinquantenni con esperienza, è ancora al vaglio degli inquirenti. Non è chiaro se il contatto con lo iodio sia avvenuto per un malfunzionamento di un macchinario o per errore umano.