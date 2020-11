Il clochard multato per non aver rispettato il coprifuoco: "Aiutatemi a trovare casa"

"Io vivo di elemosina, vi chiedo di aiutarmi a trovare una casa". A "Pomeriggio Cinque" Pasquale lancia il suo appello: una settimana fa era stato multato dai vigili di Como per non essere rientrato a casa rispettando il coprifuoco. Pasquale però è un senzatetto una casa non ce l'ha ed è stato sanzionato con una multa da 280 euro.

"Io una casa non ce l'ho - spiega -, devo ringraziare un benefattore sconosciuto che ha pagato la multa per me. Anni fa avevo ricevuto 33 mila euro dopo esser stato investito in strada. Con quella somma sono riuscito a mantenermi una casa in affitto per due anni e tre mesi, poi però i soldi li ho finiti e ho iniziato a vivere in strada. Ora vivo solo grazie al reddito di cittadinanza, ma sono disposto a pagare una parte di affitto a chi volesse aiutarmi".