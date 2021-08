Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 Ansa 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 13 di 14 Ansa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sarà allestita nella sede di Emergency, in via Santa Croce a Milano, la camera ardente di Gino Strada, il fondatore dell'associazione morto in Francia il 13 agosto. L'ingresso, spiegano da Emergency, sarà consentito da sabato a lunedì, sarà libero e aperto a tutti ma contingentato, come prevedono le norme anti-Covid. Sabato l'apertura sarà dalle 16 alle 22, domenica dalle 10 alle 22 e lunedì dalle 10 alle 14.