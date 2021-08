Dal mondo della politica a quello degli spettacoli: il cordoglio via social per la morte di Gino Strada

Vauro: non trovo parole per dire il dolore - "Gino Strada se n'è andato. Capitava. Ci capitava, in Afghanistan come in Iraq, come in tanti luoghi di guerra, di restare senza parole davanti all'orrore e alla sofferenza. A volte insieme le cercavamo per denunciare il crimine che è la guerra. Dovevamo trovarle e le trovavamo. Io invece oggi non ne trovo per dire il dolore che la scomparsa di Gino mi provoca dentro. Non le trovo perché non possiamo più cercarle insieme. Addio caro Gino". E' quanto scrive Vauro Senesi sui social ricordando l'amico scomparso.

Leggi Anche Emergency, morto il fondatore Gino Strada

Fabio Fazio: nel suo cuore tutto bene del mondo - "Nel suo cuore c'era tutto il bene del mondo. Tutto il bene del mondo": così Fabio Fazio esprime su Twitter il suo cordoglio per la morte di Gino Strada. Alla sua voce si unisce quella di Lapo Elkann: "Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Gino Strada. Pace a questo uomo di Pace. Grazie".

Alessandro Gassmann: grandissimo esempio che rimarrà - "Morto Gino Strada. Perdiamo un grande uomo, coraggioso, generoso, un grandissimo esempio per tutti, che rimarrà, come tutti coloro che salvano e salveranno vite con Emergency". Così su Twitter l'attore Alessandro Gassmann.

Sileri: ha dedicato la sua vita alla cura degli altri - "Condoglianze e vicinanza ai familiari di Gino Strada, uomo e medico eccezionale che ha dedicato la sua vita alla cura degli altri". Così su Twitter il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

Sala: se n'è andato un caro amico, gli volevo bene - "Se ne è andato un caro amico, Gino Strada. Gli volevo bene e lui ne voleva a me. In giugno avevo celebrato il suo matrimonio con la dolce Simonetta, una cerimonia riservata come loro desideravano. Di Gino si può pensare quello che si vuole, ma una cosa è certa: ha sempre pensato prima agli altri che non a se stesso. Mi e ci mancherai". Così il sindaco di Milano Beppe Sala sui suoi profili social.





Bartolo: addolorato per la morte di un grande uomo - "Sono veramente addolorato per la morte di un grande uomo, che ha speso davvero la sua vita per gli altri. Ciao, Gino". Così l'eurodeputato Pietro Bartolo, noto per il suo lavoro come medico impegnato in prima linea con i migranti a Lampedusa.

De Magistris: perdiamo lottatore diritti umani - "Con Gino Strada perdiamo un lottatore per i diritti umani, un combattente per la giustizia, una persona che con la sua competenza e la sua umanità si è sempre battuta per i più fragili per costruire ponti di fratellanza universale." E' il messaggio di cordoglio del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.