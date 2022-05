Garbagnate Milanese, due donne aggredite in strada a colpi di martelletto

La persona che le ha aggredite ha utilizzato uno di quei martelletti di emergenza che di solito si trovano sui mezzi pubblici. I carabinieri subito intervenuti hanno poi fermato una 29enne, già nota per problemi di tossicodipendenza. L'assalitrice è stata portata in un reparto di psichiatria.

Una delle vittime è stata ricoverata -

La 38enne, colpita alla testa, è quella in condizioni più gravi: è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ma le sue condizioni non sono comunque preoccupanti. La 28enne, invece, è stata medicata in codice verde all'ospedale di Garbagnate. Sul posto, intorno alle 17:45, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Rho che indagano per ricostruire l'accaduto.

I militari ci hanno messo pochi minuti a capire quanto accaduto. Ad aggredire le due donne nell'area antistante la stazione ferroviaria è stata una italiana di 29 anni. Residente a Legnano e tossicodipendente, la 29enne era già stata in cura presso il reparto di Psichiatria dell'ospedale di Garbagnate Milanese. Avrebbe aggredito le passanti senza motivazione apparente utilizzando un martello frangivetri. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti in merito al suo stato psicologico.