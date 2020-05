Gallera: "Indice Rt? Ho cercato di semplificare un concetto complesso"

Giulio Gallera torna a parlare della sua gaffe sull'Indice Rt. Nel fine settimana, l'assessore al Welfare della regione Lombardia aveva detto: "Con indice Rt a 0,51 ci vogliono due positivi per infettarmi", confondendo un dato meramente statistico con la sua applicazione "in concreto".

A "Mattino Cinque", Gallera ha spiegato che si è trattato di un tentativo di semplificazione del concetto: "Ci sono sempre motivi per criticare la Regione Lombardia - ha detto - ma ho provato a semplificare un concetto complesso. Rt a 0,5 è un buon risultato perché significa che 100 persone ne infettano 50, volevo dire che c'è stato un rallentamento e semplificare il fatto che è ridotta la potenza del contagio. Anche sul ministero degli Interni c'è scritto che con Indice a 0,7 una persona non infetta, ma nessuno ha lapidato gli esponenti del ministero degli Interni".

Gallera ha poi parlato della mozione di sfiducia contro di lui votata, e respinta, lo scorso 4 maggio: "Da fastidio che ci sia una regione che è una granda eccellenza e in cui il settori pubblici e privati collaborano in maniera virtuosi, e si creano polemiche per provare a scalzare questo modello. Noi andiamo avanti a lavorare". Infine sui dati, che vedono zero decessi in Lombardia nella giornata di ieri: "Aspettiamo verifiche di oggi, ma il dato sarebbe significativo".