Coronavirus, gaffe di Gallera: "Con indice Rt a 0,51 ci vogliono due persone per infettarmi"

Gaffe dell'assessore alla Sanità della Lombardia Giulio Gallera , che per spiegare l'andamento del contagio da coronavirus in Lombardia ha detto: "L'indice Rt a 0,51 vuole dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette. Questo vuol dire che non è cosi semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me". Il video, con relativo errore, non è passato inosservato, soprattutto sui social, dove Gallera è stato sonoramente bacchettato.

Basta infatti incontrare in modo ravvicinato una persona con il Covid 19 per contagiarsi. L’indice Rt, che misura la velocità di diffusione del virus, attualmente in Lombardia è allo 0,5, in che significa che un malato è in grado di trasmetterlo a meno di una persona. Si tratta però di un conteggio che vale solo a livello statistico e non è applicabile in modo grossolano nella realtà. Quando l’Rt invece è uguale a uno vuol dire che per un malato c’è un contagiato, ma la trasmissione in ogni caso resta da una persona all’altra.