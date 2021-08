17 agosto 2021 14:32

Milano, uomo nudo sale a bordo di un tram: attimi di panico, arriva la polizia

In una Milano quasi deserta per il Ferragosto gli agenti di pubblica sicurezza si trovano ad affrontare situazioni particolari. Come quella accaduta martedì mattina in via Console Marcello quando a bordo del tram 12 è salito un uomo nudo. Il conducente del mezzo e alcuni passeggeri hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia. I sette agenti non hanno avuto nessuna difficoltà a fermare l'uomo che in maniera molto mansueta si è lasciato accompagnare in ospedale per una visita psichiatrica. Resta comunque per lui il rischio delle denuncia per atti osceni in luogo pubblico.