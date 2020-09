Milano, chitarra di Elvis trafugata da un garage: recuperata in tempi record

E' tornata al suo legittimo proprietario la chitarra appertenuta a Elvis Presley e trafugata da un garage di Milano l'8 agosto, insieme ad altre 10 chitarre, per un valore totale di 150mila euro. La polizia di Milano ha ritrovato la preziosa refurtiva nell'abitazione di un 57enne italiano incensurato. Le chitarre erano state rubate al musicista Stefano Bravi, in arte Steve Bravi, milanese di 55 anni. La vittima si era accorta che nel box in affitto in piazza Giulio Cesare le sue chitarre, di ingente valore economico, tra le quali una Gibson SJ 200 di fine anni Cinquanta, appartenuta a Presley, con un paraplettro nero con un inconfondibile disegno, erano state sostituite con altre chitarre di scarso valore. Gli investigatori hanno appurato che proprio il locatore del garage affittato, servendosi del proprio badge, si era introdotto nel corso di due distinte notti nello stabile e aveva asportato le chitarre del musicista suo locatario. I poliziotti hanno, inoltre, accertato che il 57enne, anch'egli collezionista di strumenti musicali, qualche giorno prima del furto aveva acquistato le chitarre di scarso valore, che ha poi sostituito ai preziosi pezzi di collezione. I controlli successivi hanno portato al recupero della refurtiva, eccetto uno degli strumenti nel frattempo venduto su Internet, e alla denuncia dell'autore del furto