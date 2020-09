Maestre con la visiera per comunicare meglio con gli alunni: la donazione dei dentisti di Varese

Alla scuola elementare di Gavirate (Varese) le maestre tornano a comunicare... con il sorriso. Via la mascherine che coprono il loro labiale e compromettono la mimica facciale, utile alla comprensione soprattutto per i più piccoli e gli alunni con difficoltà. Alle insegnanti e alle educatrici della Scuola Primaria di Voltorre sono state, infatti, donate le visiere. Sicurezza nel lavoro garantita nel rispetto delle norme anti-coronavirus, e, allo stesso tempo, più praticità e immediatezza nell'insegnamento, senza più "barriere". L'iniziativa benefica ha visto la collaborazione delle associazioni varesine Mooss (Medici Odontoiatri e Operatori Sanitari Contro il Covid-19) e We C.A.N Help - In memoria di Cesare Menon. I dpi sono stati donati proprio dal Mooss, che allo scoppio della pandemia e per tutta la sua durata, aveva partecipato attivamente con mezzi propri alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale in loro possesso in primis ai medici di famiglia e ai medici ospedalieri di Varese e provincia. E, al ritorno alla normalità, la generosità dei dentisti non si ferma ed entra in classe