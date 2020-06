Da Chiara Ferragni a Mahmood: anche i vip di casa nostra in piazza per gridare "Black Lives Matter"

"Black lives matter". Riportando questo slogan, abbinato a un cuoricino, Chiara Ferragni ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae nei pressi della stazione Centrale per partecipare alla manifestazione milanese per George Floyd. Nella foto, l'influencer indossa mascherina, capellino e giubbotto neri. L'immagine è piaciuta a oltre mezzo milione di follower. La stessa foto e' apparsa anche sul profilo del marito di Chiara Ferragni, Fedez, che da qualche giorno ha oscurato la foto con un'immagine nera, come hanno fatto tanti altri utenti di svariati social per ricordare l'uomo ucciso dalla polizia a Minneapolis. In piazza a Milano è stato fotografato anche il cantante Mahmood. Da Roma, invece, arriva la foto di Damiano David dei Maneskin in piazza del Popolo