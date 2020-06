Floyd, in Piazza del Popolo a Roma tutti in ginocchio per otto minuti

Roma, Piazza del Popolo si inginocchia per George Floyd: "No al razzismo" Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra le 12:03 e le 12:11 tutti i manifestanti di Piazza del Popolo a Roma si sono inginocchiati, con il pugno alzato, per 8 minuti e 46 secondi, lo stesso tempo in cui George Floyd è rimasto a terra, schiacciato dal ginocchio dell'agente di Minneapolis che così l'ha ucciso. Per tutti questi minuti la piazza ha urlato, simulando gli ultimi attimi di vita dell'afroamericano: "I can't breathe". Poi tutti si sono alzati urlando: "No al razzismo".