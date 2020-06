Floyd, durante le proteste bimba afroamericana chiede impaurita al poliziotto: "Ci sparerai?", lui si inginocchia e la rassicura

Durante le proteste per la morte di George Floyd a Houston, in Texas, una bambina afroamericana di 5 anni ha chiesto impaurita a un poliziotto: “Ci sparerai?”. L’agente si è inginocchiato e ha consolato la piccola dicendole: "Siamo qui per proteggerti, ok? Non siamo qui per farti del male. Puoi protestare, puoi festeggiare, puoi fare quello che vuoi, semplicemente non rompere nulla". Il commovente momento è stato ripreso e postato su Twitter dal papà della piccola, Simeon Bartee.