I poliziotti di Irving, in Texas, hanno salvato una famiglia da un veicolo ribaltato, come mostrano le riprese della bodycam pubblicate dallo stesso dipartimento di polizia: gli agenti Elliott e Jandrew sono intervenuti sulla scena, assieme ad alcuni volontari che si sono fermati a prestare soccorso. Uno degli ha sfondato il vetro dell'auto mentre altri la sorreggevano, avvertendo una bambina all'interno di coprirsi gli occhi per non essere ferita. Assieme ai tre bambini c'era anche un adulto e nessuno dei tre, per fortuna, è rimasto ferito nell'incidente.