Georgia, pompieri salvano quattro cani da una casa in fiamme

Erano intervenuti semplicemente per spegnere l'incendio divampato all'interno di un'abitazione, ma una volta giunti sul posto, i pompieri di Atlanta, città della Georgia, hanno notato la presenza di quattro cani. Gli uomini si sono immediatamente mobilizzati per portarli fuori dall'edificio il prima possibile e per fortuna non hanno riportato nessun tipo di ferita. "I cani sono stati molto più sereni dopo aver ricevuto acqua ed essere stati spostati al fresco", hanno fatto sapere i vigili del fuoco attraverso una nota sui social in cui gli animali vengono mostrati in ottime condizioni.