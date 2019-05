Animali in pericolo: i salvataggi estremi di un cucciolo di leopardo e di un cerbiatto

Uno in India, l'altro in California. E' la storia di due animali, un cerbiatto e un cucciolo di leopardo, entrambi intrappolati e salvati grazie all'aiuto degli umani. Il piccolo cervo, finito in una buca di scarico lungo la strada di Pacifica, è stato tirato fuori da un pompiere. Il leopardo invece, caduto in una buca di 45 piedi, è stato trasportato in superficie con una gabbia. Ci sono voluti molti operatori della forestale per tirare su quel grosso cubo in acciaio. I due cuccioli, lontani georgraficamente, ma uniti dallo stesso destino sono adesso sani e salvi.