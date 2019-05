Sono state salvate dalla polizia tre donne e un cane rimasti intrappolati nella loro auto durante l'alluvione ad Austin, in Texas. Le forze dell'ordine sono riuscite a salvare le vittime aiutandole, dapprima, a uscire dall'auto e succesivamente tirandole con una corda verso un punto sicuro della strada. Chi ha avuto più difficoltà a salvarsi è stato proprio il cane che, spaventato, si rifiutava di camminare. Ma dopo poco è riuscito a raggiungere la sua padrona.



Le forti piogge che si stanno abbatendo in Texas, negli Stati Uniti, hanno provocato diverse situazioni pericolose in tutto il Paese.