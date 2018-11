Alluvioni in Arabia Saudita: il deserto si trasforma in lago | Video

"Deserto inondato: mai visto prima". E' il commento che accompagna lo straordinario video postato su Facebook nel quale si vede la vasta estensione sabbiosa trasformata in lago. E' accaduto in Arabia Saudita. Il Paese dal 10 novembre, insieme all'Oman, al Kuwait e a gran parte del Medio Oriente, è colpito da maltempo e alluvioni. Le immagini che scorrono mostrano bus e auto rimasti bloccati nella trappola d'acqua improvvisa. Così, a rendere il paesaggio ancor più surreale, il forte vento che sferza e provoca il moto ondoso sul nuovo specchio d'acqua che si è formato.

Tra le città d'Arabia più colpite dal maltempo anche Mecca, Gedda e Riad. In particolare, a Riad, danneggiato il tetto del King Khalid International Airport.



Nei numerosi video postati sui social network si vedono anche carovane di cammelli in difficoltà nel deserto trasformato in lago.