Usa, incendio in una casa ad Albuquerque: operai liberano una famiglia

Alcuni operai hanno salvato la vita a una famiglia da una casa in fiamme mentre svolgevano dei lavori ad Albuquerque, nel New Mexico. Il video mostra il momento in cui uno di loro ha preso al volo due bambini lanciati dalla finestra mentre l'appartamento andava a fuoco.



Gli operai, con una scala, sono riusciti a tirare fuori dallo stabile anche i genitori dei due minori. Dopo il salvataggio d'emergenza sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio.