Coronavirus, in 30 su bus di Milano non scendono agli avvisi dell'autista: è polemica in vista del 4 maggio

Una trentina di persone è salita all'alba tra il Primo Maggio e il 2, intorno alle 5, a bordo di un autobus sostitutivo della linea metropolitana rossa di Milano rendendo di fatto impossibile le misure di sicurezza anti-coronavirus. I passeggeri, saliti tutti insieme, in gran parte con la mascherina, avvertiti da un messaggio vocale che il mezzo era pieno e che quindi dovevano scendere, come accade da qualche giorno in vista della fase 2 che comincerà lunedì, non lo hanno fatto. E' stato l'autista, in viale Monza, zona est del capoluogo lombardo, a segnalare l'episodio di assembramento ad Atm che sta verificando l'accaduto. E la foto, pubblicata sulla pagina Facebook "Tranvieri di Milano", ha fatto il giro del Web, innescando un'accesa polemica sulla sicurezza anti-Covid sui mezzi pubblici di Milano e d'Italia a partire dal 4 maggio