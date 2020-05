Fase 2 a Milano, pronte le nuove ciclabili: "Chi è in salute pedali e non usi l'auto"

"Chi è in salute e deve fare degli spostamenti brevi dovrebbe considerare la possibilità di farli in bici o a piedi e non in metropolitana o in auto che devono servire per chi fa percorsi più lunghi o per persone che hanno problemi negli spostamenti. Milano non può garantire la mobilità di un milione di auto in più". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, in vista della Fase 2. Intanto a Milano si terminano i lavori delle piste ciclabili light, quelle realizzate restringendo la carreggiata delle strade più larghe e con la diminuzione delle aree di sosta che potranno servire per dare la possibilità a bar e ristoranti di espandersi all'esterno.