28 ottobre 2022 13:20

Assago, il sindaco dopo la tragedia del centro commerciale: "Lutto cittadino, siamo sconvolti"

"Siamo tutti profondamente addolorati per quanto successo e tutta l'amministrazione comunale è vicina alla famiglia della persona uccisa e ai feriti. Giornata di lutto cittadino, qui sono tutti sconvolti per quanto successo". Così Lara Carano, sindaca di Assago, commenta quanto avvenuto nel centro commerciale Milano Fiori. Ad Assago, dunque, bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio, osservato a mezzogiorno e alle 17. "È un posto che è sempre stato tranquillo - aggiunge la prima cittadina, - quanto avvenuto è una cosa assurda. La follia delle persone è imprevedibile". "So che l'aggressore, che è di Milano, era seguito da personale sanitario e non so cosa sia successo - prosegue. - Non sono competente in materia e non posso entrare nel merito, ma spiace che questa persona non sia stata seguita nel modo giusto, perché è accaduta una cosa che non doveva succedere". Intanto, il supermercato non ha aperto. "A seguito dei tragici fatti avvenuti, il punto vendita rimarrà chiuso in segno di lutto", si legge sui cartelli incollati alle saracinesche abbassate del Carrefour. "Tutta l'azienda e i colleghi - continua il messaggio - si stringono intorno ai famigliari del nostro collega rimasto ucciso ed esprimono la più profonda vicinanza a tutti i collaboratori e clienti rimasti coinvolti e alle loro famiglie". Sul posto la sindaca di Assago ha deposto un mazzo di fiori.