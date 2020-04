Fontana (Lombardia): "L'emergenza coronavirus? Rifarei tutto" | "Avrei dovuto coinvolgere opposizioni ma su Rsa non ho sbagliato"

Rifarebbe tutte le scelte che ha dovuto fare, e adesso è ora di ripartire e va organizzata una nuova vita , modificando molti comportamenti. Intervistato dal Corriere della Sera, il governatore lombardo Attilio Fontana riflette così: "Mi contesteranno tutto, ma io sono in pace con la coscienza . Ricordiamoci in quali condizioni sono state prese le decisioni". Sulla ripartenza della Regione, ricorda i "lombard bond" e il piano di investimenti da tre miliardi.

"Dobbiamo organizzare una nuova vita" Dopo questa epidemia si può pensare al futuro e "lo stiamo già facendo", ha assicurato Fontana. "I dati sull`epidemia sono cambiati rispetto a una decina di giorni fa e dobbiamo pensare a ripartire. Ma sbaglia chi pensa che tutto si rimetta in moto come prima. Dobbiamo organizzare una nuova vita, dovremo modificare molti nostri comportamenti".

"Avrei potuto coinvolgere le opposizioni" "Sarei presuntuoso se dicessi che sicuramente non ho sbagliato niente", ha ammesso il governatore lombardo. "Qualcosa mi sarà sfuggito sicuramente, ma francamente non le cose che adesso mi vengono contestate. In questo frangente non ho mai pensato alla politica mentre prendevo decisioni sulla salute dei cittadini. Forse lo hanno fatto altri. Ho ascoltato i tecnici, l'Unità di crisi, gli infettivologi e ho trascurato tutto il resto. Certo, potevo coinvolgere le opposizioni, ma in quei giorni ho trascurato persino qualche assessore pur di non rallentare il processo decisionale".

Il piano da tre miliardi e i "lombard bond" Il piano da investimento da tre miliardi di euro - "soldi veri", come li definisce Fontana - rappresentano il primo passo per rimettere in piedi l'economia della Lombardia. "Saranno spesi in tempi brevi e arriveranno a tante imprese. E al tempo stesso riprendiamo i lavori necessari per strade, scuole e territorio". Il presidente della Regione ha poi parlato dei cosiddetti 'lombard bond': "Il piano straordinario di investimenti è previsto a debito, utilizzando obbligazioni a seconda del tasso che il mercato offrirà. E i 'lombard bond' saranno autorizzati in base alla necessità di cassa, come farebbe un buon padre di famiglia. Tra l'altro la Lombardia ha già utilizzato questo strumento dopo la crisi economica seguita all'11 settembre 2001".

Coronavirus, inaugurato il nuovo ospedale alla Fiera di Milano Tgcom24 1 di 67 Tgcom24 2 di 67 Tgcom24 3 di 67 Tgcom24 4 di 67 Ansa 5 di 67 Ansa 6 di 67 Ansa 67 di 67 Ansa 67 di 67 Ansa 67 di 67 Ansa 10 di 67 Ansa 11 di 67 Ansa 12 di 67 Ansa 13 di 67 Ansa 14 di 67 Ansa 15 di 67 Ansa 16 di 67 Ansa 17 di 67 Ansa 18 di 67 Ansa 19 di 67 IPA 20 di 67 IPA 21 di 67 IPA 22 di 67 IPA 23 di 67 IPA 24 di 67 IPA 25 di 67 IPA 26 di 67 IPA 27 di 67 IPA 28 di 67 IPA 29 di 67 IPA 30 di 67 IPA 31 di 67 IPA 32 di 67 IPA 33 di 67 IPA 34 di 67 IPA 35 di 67 IPA 36 di 67 IPA 37 di 67 IPA 38 di 67 IPA 39 di 67 IPA 40 di 67 IPA 41 di 67 IPA 42 di 67 IPA 43 di 67 IPA 44 di 67 IPA 45 di 67 IPA 46 di 67 IPA 47 di 67 IPA 48 di 67 IPA 49 di 67 IPA 50 di 67 IPA 51 di 67 IPA 52 di 67 IPA 53 di 67 IPA 54 di 67 IPA 55 di 67 IPA 56 di 67 IPA 57 di 67 IPA 58 di 67 IPA 59 di 67 IPA 60 di 67 IPA 61 di 67 IPA 62 di 67 IPA 63 di 67 IPA 64 di 67 IPA 65 di 67 IPA 66 di 67 IPA 67 di 67 leggi dopo slideshow ingrandisci

La questione dell'Ospedale alla Fiera di Milano Rafforzare la risposta strutturale della sanità è la "via giusta", secondo Fontana. E "un passo in questa direzione è l'Ospedale alla Fiera di Milano". Ai dubbi su un suo sottoutilizzo, il governatore ha risposto: "Diciamo che se quell'ospedale non servirà mai a niente, sarò la persona più felice del mondo. Però è bene ricordare in quale momento è nata la decisione di realizzarlo: c'erano medici in lacrime che non sapevano dove mettere i malati e tremavano all'idea di dover scegliere a chi dare la priorità".