Presunti fondi Lega, 3 commercialisti ai domiciliari per l'inchiesta Lombardia Film Commission

I quattro sono indagati, a vario titolo, per i reati di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per la stessa vicenda, si legge in una nota della Procura di Milano, a luglio era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto Luca Sostegni. I pm di Milano ipotizzano una presunta compravendita a prezzi gonfiati del capannone a Cormano.