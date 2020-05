Farmacista compra mascherine online ma riceve stoviglie e piatti sporchi: "Pagate 10 mila euro"

Ordina mascherine online, ma riceve piatti sporchi, stoviglie e altre cianfrusaglie. È l'incredibile storia accaduta a un farmacista di Milano e raccontata a "Pomeriggio Cinque".

Maurizio, su consiglio di una cliente fidata, ha ordinato un lotto di mascherine da un presunto fornitore, pagando in anticipo 10 mila euro via bonifico per 10 mila mascherine: "Mi sono fidato di questa storica cliente - ha detto in collegamento con Barbara d'Urso - mai pensavo potesse arrivare uno scatolone pieno di oggetti inutili".

All'arrivo degli scatoloni la brutta sorpresa: all'interno c'erano solo piatti sporchi, come mostrato in trasmissione. Il farmacista ha sporto ovviamente denuncia e le indagini sono in corso.