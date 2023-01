Como, dottoressa fa diagnosi col pendolo al costo di 90 euro

"Striscia la Notizia" torna nello studio per capire perché l'esperta si è rimangiata la promessa di smettere con quella tecnica per nulla scientifica

L'inviato di "Striscia la Notizia" torna in provincia di Como da una dottoressa di cui si era occupato nel 2016 che fa (ancora) le diagnosi ai pazienti con un pendolino al costo di 90 euro. Max Laudadio è andato a chiedere spiegazioni al presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano dopo la dichiarazione dell'esperta sulla tecnica utilizzata e definita "tollerata": "No non è possibile, il pendolino non è tollerato in campo medico perché non ha alcuna valenza scientifica" ha dichiarato il Dott. Roberto Carlo Rossi.

L'inviato del tg satirico si è dunque recato dalla dottoressa, regolarmente iscritta all'albo dei medici, per capire perché si è rimangiata la promessa fatta nel 2016. "Non sono l'unica in Italia che lo fa, l'ho anche detto che non è una tecnica scientifica, la diagnosi la faccio sulla base delle analisi del sangue che richiedo" - avrebbe dichiarato l'esperta del pendolo alle telecamere di "Striscia la Notizia".