Donna accoltellata a morte nel Milanese, indagano i carabinieri

Una donna di 61 anni è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione a Cologno Monzese, in provincia di Milano.

Alle 04.30, i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni sono intervenuti su richiesta di alcuni vicini che sentivano rumori e urla provenienti da un appartamento. In camera da letto i militari hanno trovato il cadavere di una donna 61enne nata in Spagna, che presentava numerose ferite da arma da taglio all'altezza dello sterno e dell'addome. In casa erano presenti il figlio 28enne e due gemelle 24enni.