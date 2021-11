Derby Milan-Inter, scintille tra Ghali e Salvini allo stadio

Sugli spalti dello stadio San Siro è andato in scena un vero e proprio scontro verbale tra Ghali e Matteo Salvini . Durante il derby Milan-Inter il rapper si è alzato dalla poltroncina e ha cominciato a urlare contro il leader della Lega, anch'egli seduto in tribuna d'onore . Il cantante è stato trattenuto da un vicino di posto poco prima dell'intervento degli steward invocato dal direttore generale del Milan, Paolo Maldini .

Il video che immortala il gesto di Ghali ha fatto il giro del web, ma non si riesce a distinguere nessuna parola.

La posizione della Lega - Secondo fonti della Lega, tuttavia, Matteo Salvini, in tribuna con il figlio, "è stato aggredito verbalmente da Ghali durante il primo tempo di Milan-Inter. Subito dopo il gol del pareggio gli si è avvicinato il rapper in evidente stato di agitazione. Ghali ha urlato una serie di insulti e di accuse farneticanti a proposito dell'immigrazione - cercando di filmarsi col cellulare - ed è stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori. La società rossonera si è scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali né aveva compreso i motivi della sua alterazione".